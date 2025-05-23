Ουκρανικά drones «παρέλυσαν» τα αεροδρόμια της Μόσχας

Μετ’ εμποδίων διεξήχθησαν χθες Πέμπτη οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας, αφού για λόγους ασφαλείας οι αρχές υποχρεώθηκαν να τις αναστείλουν κατά διαστήματα λόγω ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Ως εκ τούτου, επηρεάστηκε η λειτουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας, του Σερεμέτιεβο, αλλά και εκείνων σε Βνούκοβο, Ντομοντένοβο και Ζουκόφσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε συνολικά 105 ουκρανικά drones», εκ των οποίων 35 πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πως διασώστες επιχειρούν στα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια εχθρικών drones. Αργά το βράδυ, ενημέρωσε πως αναχαιτίστηκαν άλλα 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 128 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων 112 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν με ηλεκτρονικά μέσα.

Επιδρομές drones οπλισμένων με εκρηκτικά καταγράφονται εκατέρωθεν σχεδόν καθημερινά, τρία και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα πλήγματα στη ρωσική πρωτεύουσα είναι σπάνια.

Μέχρι στιγμής, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ουσιαστικά απορρίψει τις προτάσεις του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και των ευρωπαίων συμμάχων τους για εκεχειρία διαρκείας.

Τα στρατεύματα της Μόσχας αποσπούν με αργό ρυθμό εδάφη από πέρυσι, ελέγχοντας συνολικά το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας – την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν πόλεις και χωριά στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

