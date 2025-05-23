Κυρώσεις στο Σουδάν από τις ΗΠΑ για τη χρήση χημικών όπλων στη σύγκρουση του στρατού με τις RSF

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν κυρώσεις στο Σουδάν, αφού διαπίστωσαν ότι η κυβέρνησή του χρησιμοποίησε χημικά όπλα το 2024 κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του στρατού με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces - RSF), ανακοίνωσε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «επειτα από 15ήμερη περίοδο ειδοποίησης του Κογκρέσου, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή κυρώσεων στο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές στο Σουδάν και στην πρόσβαση σε πιστώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης». Θα τεθούν σε ισχύ γύρω στις 6 Ιουνίου, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τάμι Μπρους, μετά την ενημέρωση του Κογκρέσου την Πέμπτη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την κυβέρνηση του Σουδάν να σταματήσει κάθε χρήση χημικών όπλων και να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της CWC», δήλωσε η Μπρους, αναφερόμενη στη διεθνή συνθήκη για τα Χημικά Όπλα που απαγορεύει τη χρήση τέτοιων όπλων.

Δεν συμπεριλαμβάνεται καμιά διευκρίνιση για την ημερομηνία της χρήσης χημικών όπλων, ούτε για το πού έγινε.

Οι New York Times ανέφεραν τον Ιανουάριο, επικαλούμενοι τέσσερις ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο σουδανικός στρατός είχε χρησιμοποιήσει χημικά όπλα τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η δήλωση της Μπρους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν επισήμως ενημερώσει στις 24 Απριλίου, ότι η κυβέρνηση του Σουδάν χρησιμοποίησε χημικά όπλα πέρυσι, βάσει του Νόμου για τον Έλεγχο Χημικών και Βιολογικών Όπλων.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 από μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ του στρατού και των RSF, προκαλώντας μαζικές εκτοπίσεις, λιμό και δολοφονίες με εθνοτικές αιτίες.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις τον Ιανουάριο στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ-Μπουρχάν, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε τον πόλεμο αντί των διαπραγματεύσεων για να τερματίσει τη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης διαπιστώσει ότι μέλη των RSF και συμμαχικών πολιτοφυλακών διέπραξαν γενοκτονία και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένα μέλη της ηγεσίας της ομάδας.

Πηγή: skai.gr

