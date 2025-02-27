Francis Ford Coppola: Ο Gene Hackman ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους στη Σάντα Φε. Ο σκηνοθέτης έκανε λόγο για έναν «μεγάλο καλλιτέχνη», «εμπνευσμένο και υπέροχο» με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ταινία «The Conversation», που έχει αφήσει ιστορία.

«Η απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη είναι πάντα αιτία πένθους και τιμής: ο Τζον Χάκμαν, ένας σπουδαίος ηθοποιός, εμπνευσμένος και υπέροχος στο έργο του και στην πολυπλοκότητά του. Πενθώ για την απώλεια του και τιμώ την ύπαρξη και τη προσφορά του», έγραψε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.

Ο τιμημένος δύο φορές με βραβείο Οσκαρ, 95χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν, και η 63χρονη σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στη Σάντα Φε, στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανέφερε νωρίτερα σήμερα η ιστοσελίδα Santa Fe New Mexican.

Η ιστοσελίδα επικαλείται τον σερίφη της κομητείας της Σάντα Φε Άνταν Μεντόζα, ο οποίος αναφέρει ότι το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τον σκύλο του και ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Χάκμαν είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1971 Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία (The French Connection) καθώς και με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1992 Οι Ασυγχώρητοι (Unforgiven).

Πρώην πεζοναύτης, ο Χάκμαν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 80 ταινίες καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια της καριέρας του που ξεκίνησε τα χρόνια του '60. Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του, την πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, είχαν παντρευτεί το 1991.

