Νεκρός και τραυματίες από έκρηξη αερίου σε πολυκατοικία του Μπέντφορντ

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από μια «κόλαση» φωτιάς σε πολυκατοικία του Bedfordshire στην Βρετανία, που προκλήθηκε από έκρηξη αερίου.

Η Πυροσβεστική και οι διασώστες του Bedfordshire περιέγραψαν την πυρκαγιά στο Redwood Grove, στο Bedford, ως «μείζον περιστατικό», ενώ ένα κάτοικος είπε ότι ένα άτομο να πήδηξε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου για να γλιτώσει από το φλεγόμενο κτίριο.

Η αστυνομία του Bedfordshire αρχικά είπε ότι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας με σοβαρά τραύματα, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στη φωτιά στην τριώροφη πολυκατοικία των 20 διαμερισμάτων, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση της στέγης του κτιρίου.

Only problem is there is no mains gas. This is major devastation and can only be the work of serious explosives. https://t.co/19nCFSksm0

Bedford fire: Three injured including firefighter after major gas explosion causes 'inferno' at block of flats pic.twitter.com/5QNm9nwrXc