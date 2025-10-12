Νεκροί τρεις αξιωματούχοι του Κατάρ σε τροχαίο δυστύχημα στην Αίγυπτο

Τρεις αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στο θέρετρο Σαρμ ελ Σεΐχ της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου, όπως έκανε γνωστό η πρεσβεία του Κατάρ στην Αίγυπτο σε ανάρτηση στο X την Κυριακή.

Η πρεσβεία ανέφερε ότι δύο ακόμη αξιωματούχοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης όπου έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Ανέφερε ότι οι τραυματίες και οι σοροί των νεκρών θα επαναπατριστούν αργότερα την Κυριακή στην Ντόχα.

Νωρίτερα, δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι ένα αυτοκίνητο που μετέφερε διπλωμάτες του Κατάρ ανατράπηκε σε μια στροφή δρόμου, 50 χιλιόμετρα από την πόλη.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου αξιωματούχοι από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο συμμετείχαν σε έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σεΐχ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που οδήγησαν στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η αιγυπτιακή πόλη πρόκειται να φιλοξενήσει μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας.



Πηγή: skai.gr

