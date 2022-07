Ένα σπάνιο φαινόμενο έλαβε χώρα πριν μερικά εικοσιτετράωρα στη Νέα Ζηλανδία, με τους επιστήμονες να πιστεύουν πως μάλλον πρόκειται για μετεωρίτη.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες Νεοζηλανδοί έκαναν αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας βουητά, ήχους κρότου, τριξίματα στα αυτιά τους, θόρυβο από τα παράθυρα των σπιτιών τους και μια φλεγόμενη μπάλα ή μια τεράστια λάμψη φωτός στον ουρανό, την οποία ακολούθησε καπνός αμέσως μετά.

Το περιστατικό συνέβη τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 7 Ιουλίου, με τον μετεωρίτη να εντοπίζεται στον ουρανό πάνω από το Στενό Κουκ, που χωρίζει τα βόρεια και νότια νησιά της Νέας Ζηλανδίας.

Το βίντεο με τον μετεωρίτη που πέφτει κατέγραψε η κάμερα που είχε στο ταμπλό του αυτοκινήτου του ένας ντόπιος υδραυλικός. Η φλεγόμενη μπάλα που φαίνεται στα πλάνα πιστεύεται ότι κομμάτι από έναν μικρό μετεωρίτη, πλάτους έως και μερικών μέτρων, ο οποίος χωρίστηκε σε μικρότερα τμήματα όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας ηχητική έκρηξη, καθώς εξερράγη με ισχύ περίπου αντίστοιχη με 1.800 τόνους TNT.

Μάλιστα, το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε από τον μετεωρίτη ανιχνεύθηκε από το GeoNet, ένα δίκτυο από σεισμόμετρα που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σεισμών. Παράλληλα, και η έντονη λάμψη φωτός που παράχθηκε από το συμβάν καταγράφηκε και ειδικότερα από δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κεραυνών παγκοσμίως.

An interesting signature from the Wellington Radar, at 1:52pm.



This shows a cross-section of the atmosphere, with what may be the smoke trail of the meteor ☄ that passed over the lower North Island.



It's about the right place and time, and it's not meteorological. pic.twitter.com/2pY3WqzenT