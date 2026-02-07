Mονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε στα ανοιχτα της νότιας Αυστραλίας

Mονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna, παρέσυρε τρεις επιβαίνοντες στον θάνατο κατά την πτώση του στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας.
BREAKING: Emergency services are responding after a light plane crashed into the ocean south of Hindmarsh Island near the Murray Mouth. A rescue effort is underway near Goolwa South. pic.twitter.com/y5wHtnys8s— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) February 6, 2026
Το αεροπλάνο κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα, το απόγευμα της Παρασκευής.
A pilot and two teen passengers have been killed after an aircraft plunged into the sea with the horror moment captured on video.— The Advertiser (@theTiser) February 6, 2026
📌 FULL STORY: https://t.co/R5B7MbL1dm pic.twitter.com/qXNQLQzm7d
Όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία ζητώντας από αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
