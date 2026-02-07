Λογαριασμός
Mονοκινητήριο Cessna κατέπεσε στα ανοιχτα της νότιας Αυστραλίας - Νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Το αεροπλάνο κατέπεσε χθες το απόγευμα στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα

Mονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε στα ανοιχτα της νότιας Αυστραλίας

Mονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna, παρέσυρε τρεις επιβαίνοντες στον θάνατο κατά την πτώση του στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας.

Το αεροπλάνο κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία ζητώντας από αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αεροσκάφος Αυστραλία
