Mονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε στα ανοιχτα της νότιας Αυστραλίας

Mονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna, παρέσυρε τρεις επιβαίνοντες στον θάνατο κατά την πτώση του στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας.

BREAKING: Emergency services are responding after a light plane crashed into the ocean south of Hindmarsh Island near the Murray Mouth. A rescue effort is underway near Goolwa South. pic.twitter.com/y5wHtnys8s February 6, 2026

Το αεροπλάνο κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χλμ. νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Αδελαΐδα, το απόγευμα της Παρασκευής.

A pilot and two teen passengers have been killed after an aircraft plunged into the sea with the horror moment captured on video.

📌 FULL STORY: https://t.co/R5B7MbL1dm pic.twitter.com/qXNQLQzm7d — The Advertiser (@theTiser) February 6, 2026

Όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί», ανακοίνωσε η αστυνομία ζητώντας από αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο, καθώς διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

