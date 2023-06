Μιχαήλ Κασιάνοφ: Η αρχή του τέλους για τον Πούτιν η ανταρσία της Wagner

Για ήττα του Πούτιν κάνει λόγο ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Κασιάνοφ, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία με τη Wagner παρουσιάστηκε ως συμβιβασμός.

Ο ίδιος συνεχίζει ότι «εφόσον ο Πούτιν δεν κατάφερε να ρίξει την ομάδα Βάγκνερ, τότε έχει ξεκινήσει η αρχή του τέλους αφού αμφισβητήθηκε η εξουσία του».

Πρωθυπουργός του Πούτιν στη διάρκεια των πρώτων ετών του στην εξουσία, από το 2000 ως το 2004, ο Κασιάνοφ είχε γίνει στη συνέχεια πολύ επικριτικός έναντι του Ρώσου προέδρου.

"Mr Putin himself curated this problem."



Former Russian prime minister Mikhail Kasyanov says if Putin is unable to bring down the Wagner group, the 'beginning of the collapse of the regime will develop very rapidly'.



