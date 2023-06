Μιανμάρ: Δύο νεκροί και σημαντικές καταστροφές από σεισμό 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετά κτήρια υπέστησαν σημαντικές ζημιές από σεισμό 4,8 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη νότια Μιανμάρ.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις περιφέρειες Εϊαρουάντι και Γιανγκόν.

Στην πόλη Μαουμπίν, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλη μια τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε η οροφή σε κέντρο διαλογισμού, όπως είπε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης στο πρακτορείο Xinhua. Ζημιές έχουν αναφερθεί και σε άλλα κτήρια της πόλης, συμπεριλαμβανομένης μιας επιβλητικής παγόδας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαουμπίν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

