Η επανάληψη από τη Ρωσία των παραβιάσεων του εναέριου χώρου χωρών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για συνένωση της αντιαεροπορικής άμυνας της συμμαχίας κατά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανακοίνωσαν σήμερα οι ηγέτες 14 συμμάχων.

Οι ηγέτες των εν λόγω χωρών στην κοινή τους ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής των συμμάχων της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι υπό την αιγίδα των προέδρων της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν και της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, απηύθυναν έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας

«Καταδικάζουμε τις εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες της Ρωσίας κατά των Συμμάχων και των εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και ενός ευρέος φάσματος υβριδικών επιθέσεών και αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων» αναφέρουν οι ηγέτες στην κοινή τους ανακοίνωση.

«Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και έναντι των απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Ο εναέριος χώρος της Ρουμανίας, της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής έχει παραβιαστεί επανειλημμένα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Υφυπουργός των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια Τόμας ΝτιΝάννο ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στη σημερινή μονοήμερη σύνοδο κορυφής.

Η σύνοδος κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο, είχε ως στόχο να βρει τρόπους για να γεφυρωθεί το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρώπης σχετικά με την κρίση στο Ιράν.

«Η περαιτέρω ενίσχυση της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας, της δημιουργίας πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και της αποτελεσματικής πολυεθνικής προμήθειας... είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση της συνόδου κορυφής.

Την ανακοίνωση υπέγραψε η αποκαλούμενη ομάδα «B9», η οποία αποτελείται από εννέα συμμάχους του ΝΑΤΟ της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και δημιουργήθηκε στο Βουκουρέστι μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία από τη Ρωσία το 2014. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Η σημερινή κοινή ανακοίνωση υπογράφηκε επίσης από τα πέντε σκανδιναβικά μέλη του ΝΑΤΟ , Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία.

Ο Ζελένσκι είπε απευθυνόμενος στη σύνοδο ότι είναι δύσκολο να ειπωθεί ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα, αλλά θα πρέπει να στείλει θετικά μηνύματα σε ολόκληρη της ευρω-ατλαντική κοινότητα.

«Την ίδια στιγμή, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να συζητήσουμε για την μεγαλύτερη ενότητα σε ορισμένους τομείς, για περισσότερη αυτονομία των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων» είπε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά έχει λάβει σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από την συμμαχία των 32 χωρών καθώς προσπαθεί να αποκρούσει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

