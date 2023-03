Μελλοθάνατος Ιάπωνας 87 ετών περιμένει 40 χρόνια την εκτέλεσή του και τώρα ίσως «γλιτώσει»

Η ιστορία του Ιγουάο Χακαμάντα θα μπορούσε να είναι σενάριο του Χόλυγουντ αλλά είναι αληθινή. Ο 87χρονος Ιάπωνας θεωρείται ο γηραιότερος καταδικασμένος σε θάνατο παγκοσμίως, που ακόμα όμως δεν έχει εκτελεστεί η ποινή του, σχεδόν 60 χρόνια αφού κρίθηκε (αρχικά) ένοχος για φόνο.

Το 1968 καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για μια τετραπλή δολοφονία: του αφεντικού του και τριών μελών της οικογένειάς του και έκτοτε περιμένει να εκτελεστεί – η Ιαπωνία, μαζί με τις ΗΠΑ, είναι μία από τις τελευταίες βιομηχανικές και δημοκρατικές χώρες που επιβάλλουν τη θανατική ποινή

Σήμερα ωστόσο δικαστήριο στην Ιαπωνία έδωσε εντολή να εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεση του Χακαμάντα.

BREAKING: After nearly six decades, 10 court decisions and more than 30 years on death row, Tokyo’s High Court ordered a retrial for 87-year-old convicted murderer and former pro-boxer Iwao Hakamata. https://t.co/w8zxnaPmWN