Ασύλληπτη τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 39 νεκροί, δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε κέντρο μεταναστών - Βίντεο

Ασύλληπτη τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και δεκάδες τραυματίστηκαν, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο μεταναστών στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης (INM) στο Σιουδάδ Χουάρες το βράδυ της Δευτέρας.

BREAKING: 39 migrants killed in fire at detention centre on border of US and Mexico #Mexico #fire #migrant pic.twitter.com/fw7Ws9zYnB — Prokaliptika ™_ (@prokaliptika1) March 28, 2023

Εκτιμάται ότι άλλα 40 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της πολιτείας της Τσιουάουα η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τη μεταγωγή περίπου 70 μεταναστών που είχαν απομακρυνθεί από τους δρόμους της μεξικανικής πόλης. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, απομακρύνθηκαν άτομα κυρίως βενεζουελανής καταγωγής, αλλά και άλλες εθνικότητες, που ζητιάνευαν στους δρόμους.

At least 39 migrants killed by fire at the @INAMI_mx National Institute of Migration station in #CiudadJuárez, Chihuahua, according to #Mexico government sources pic.twitter.com/zBfWOxzVA1 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 28, 2023

