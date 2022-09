Αν και αρχικά είχε απαγορευτεί στον πρίγκιπα Χάρι να φορέσει στρατιωτική στολή στις νεκρικές πομπές και τις αγρυπνίες προς τιμήν της γιαγιάς του, εν τούτοις, με απόφαση του βασιλιά Κάρολου (ή επιθυμία της εκλιπούσης βασίλισσας, αφού εκ των προτέρων είχε εγκρίνει όλες τις διαδικασίες της κηδείας της) του επετράπη να φορέσει την στολή του στην αγρυπνία του Σαββάτου, όπου πήραν μέρος τα εγγόνια της Ελισάβετ.

Τα 8 εγγόνια της Ελισάβετ στάθηκαν δίπλα στο φέρετρο στο παλάτι του Ουέστμινστερ, σχηματίζοντας έτσι μία τιμητική φρουρά, με σκυμμένο το κεφάλι και την θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Prince Harry at the Queen's grandchildren’s Vigil at Westminster Hall pic.twitter.com/V3lmWCzkEW