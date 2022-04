Νέο ουκρανικό χτύπημα στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πόλης Μπελγκορόντ, χωρίς θύματα ή ζημιές αναφέρουν φιλοκυβερνητικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις αναφορές το βλήμα εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία και έπεσε στο χωριό. Το Reuters επικαλείται αυτήκοο μάρτυρα που κάνει λόγο για έκρηξη στη 1μμ.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Ο τοπικός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ ανέφερε ότι δύο ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα έπληξαν την αποθηκευτική μονάδα νωρίς το πρωί, διατυπώνοντας έτσι την πρώτη κατηγορία για ουκρανικό αεροπορικό πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουολέμπα σχολίασε, από την πλευρά του, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την υποτιθέμενη ανάμειξη της Ουκρανίας σε χτύπημα στο Μπελγκορόντ, διότι "δεν γνωρίζει όλες τις στρατιωτικές πληροφορίες".

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίθεση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην Πολωνία, ο Κουλέμπα δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία είχε ανάμειξη σε αυτό, πολύ απλά διότι δεν έχω στη διάθεσή μου όλες τις στρατιωτικές πληροφορίες».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία περιμένει την επίσημη απάντηση της Ρωσίας στις προτάσεις του Κιέβου που παρουσιάστηκαν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία και ότι οι ξένες δυνάμεις δεν πιέζουν την Ουκρανία να συμβιβαστεί στις διαπραγματεύσεις.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει στρατιωτικά ελικόπτερα να αποχωρούν μετά την επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας. Το βίντεο φαίνεται ότι τράβηξαν κάτοικοι.



Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι μετά την επίθεση καίγονται οχτώ δεξαμενές καυσίμων, με χωρητικότητα 2.000 κυβικών μέτρων έκαστη, ενώ υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μπελγκορόντ αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, υποστήριξε νωρίτερα ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

️⭕️🇷🇺#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 - Russian emergency services

👉The attack was executed-by 2 helicopters of 🇺🇦#Ukraine’s forces pic.twitter.com/PFQKxRwVqr