Μαρτίνα Ναβρατίλοβα: Πώς νίκησα τον καρκίνο - Έζησα επτά μήνες στην κόλαση (Δείτε βίντεο)

Η τενίστρια θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, αποκάλυψε ότι πέρασε «επτά μήνες κόλασης» πριν διαγνωστεί «ελεύθερη» από τον καρκίνο τον Ιούνιο.

Η 66χρονη Ναβρατίλοβα μίλησε για τη δοκιμασία που την «χτύπησε» κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή Good Morning Britain με τους Susanna Reid και Richard Madeley σήμερα, μαζί με τη σύζυγό της Julia Lemigova, 51 ετών.

'Seven months of hell, emotionally and physically.'



Martina Navratilova describes her relief after getting the 'all clear' from cancer in June. pic.twitter.com/X1T6PDOy5u