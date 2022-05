Μάχες ξέσπασαν σήμερα στην Τρίπολη, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της διορισμένης από το κοινοβούλιο κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ότι μεταφέρεται η έδρα της αντίπαλης κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της Λιβύης.

Η υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης του Φάτι Μπασάγα ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι ο πρωθυπουργός και «αρκετοί υπουργοί» έφθασαν «στην πρωτεύουσα Τρίπολη για να αρχίσουν τις εργασίες τους» εκεί.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπάιμπα, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη και σχηματίστηκε έπειτα από πολιτική διαδικασία που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ στις αρχές του 2020, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση αυτή.

Ξέσπασαν μάχες προτού ξημερώσει ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες μετά την άφιξη της κυβέρνησης του κ. Μπασάγα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Συνεχή, σφοδρά πυρά εξακολουθούσαν να ακούγονται στην πόλη γύρω στις 07:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας).

Η λιβυκή Βουλή, η οποία εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ονόμασε νέο πρωθυπουργό τον κ. Μπασάγα τον Φεβρουάριο. Το κοινοβούλιο υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, τα στρατεύματα του οποίου είχαν αποπειραθεί να κυριεύσουν την πρωτεύουσα το 2019.

Ο Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπάιμπα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην Τρίπολη και επιχειρηματίας, αρνήθηκε να παραχωρήσει την εξουσία, κάτι που προκάλεσε εκ νέου μακρά διένεξη ανάμεσα στις δύο παράλληλες κυβερνήσεις.

VIDEO | Clashes with various types of weapons on Al-Shatt Road in the middle of #Tripoli; an imam of a mosque can be heard through the loudspeaker urging calm. #Libya https://t.co/U39dCevdDf