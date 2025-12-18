«Ένα αμερικανικό αναγνωριστικό drone πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή κατασκοπεία στη Μαύρη Θάλασσα» αναφέρει το πρωί της Πέμπτης το ρωσικό κανάλι SHOT.

Σύμφωνα με το SHOT, «ένα αμερικανικό RQ-4 Global Hawk UAV, με κωδικό κλήσης FORTE10, κάνει κύκλους σε ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σεβαστούπολης. Το drone πραγματοποιεί αναγνώριση, κάνοντας κύκλους κοντά στην Κριμαία».

«Πριν από λίγες ώρες, απογειώθηκε από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση του ΝΑΤΟ της Σιγκονέλα στη Σικελία, πέταξε πάνω από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, έκανε σύντομους κύκλους κοντά στην πόλη της Βάρνας και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα περιπολίας στη Μαύρη Θάλασσα».

Το Global Hawk μπορεί να φτάσει σε υψόμετρα έως και 18.000 μέτρα και έχει εμβέλεια άνω των 12.300 ναυτικών μιλίων (περίπου 23.000 χιλιόμετρα). Η μέγιστη αυτονομία του είναι 36 ώρες.

Το κανάλι SHOT αποτελεί θυγατρική της εταιρείας News Media που περιλαμβάνει επίσης άλλα γνωστά ρωσικά μέσα όπως το Life (πρώην LifeNews) και τάσσεται υπέρ των θέσεων της Μόσχας. Η πολιτική και στρατιωτική του κάλυψη ακολουθεί αυστηρά την επίσημη ρωσική κρατική αφήγηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.