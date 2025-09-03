Η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν, όμως οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» πρέπει να αναγνωριστούν και να δημιουργηθούν «νέα συστήματα εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «για να είναι διαρκής η ειρήνη, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες, πρέπει να αναγνωριστούν και να κατοχυρωθούν νομικά σε διεθνές επίπεδο», όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εμμέσως στην αντίθεση της Μόσχας στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Λαβρόφ επεσήμανε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διασφαλίσει ουδέτερο, μη συμμαχικό και μη πυρηνικό καθεστώς.

Τέλος, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι επικεφαλής των ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών βρίσκονται σε άμεση επαφή και εξέφρασε την προσδοκία ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

