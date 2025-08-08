Η Κίνα εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» της σε ό,τι αφορά το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου της Πόλης της Γάζας, κάνοντας έκκληση στο Ισραήλ να «σταματήσει άμεσα αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες».

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε γραπτή απάντηση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

