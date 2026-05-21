Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή έγιναν αισθητές σε αιματηρές ταραχές για τα καύσιμα στην Κένυα

The war on Iran has disrupted global fuel supplies – and countries like Kenya are paying the price.



At least 4 people have been killed in protests in Kenya after transportation workers went on strike over the biggest fuel price hikes in the country’s history. pic.twitter.com/UFd5sK2JO2 May 20, 2026



Μακριά από το Ισραήλ και το Ιράν, οι Κενυάτες πληρώνουν το τίμημα για την πετρελαϊκή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.



Με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ να επηρεάζει περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων προμηθειών καυσίμων, οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής.

Από την έναρξη του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ –από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου– οι τιμές της βενζίνης στην Κένυα αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) έκανε άλμα σχεδόν 40-45%.

Protests in Kenya over fuel price hike have left four people dead and over thirty severely injured, with many arrested by police. pic.twitter.com/jvBa3zgW8F — Typical African (@Joe__Bassey) May 19, 2026

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η νέα, απότομη αύξηση της τάξης του 23,5% που ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου. Σε απάντηση, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των minibus που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των δημόσιων συγκοινωνιών, προχώρησαν σε καθολική απεργία, παραλύοντας τη χώρα.



Ακολούθησαν μαζικές διαμαρτυρίες και μέχρι στιγμής τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, καθώς οι Κενυάτες διαδηλώνουν για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Μετά από διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Γουίλιαμ Ρούτο και μια μικρή υποχώρηση της τάξης του 4% στις τιμές του ντίζελ, τα συνδικάτα των μεταφορών συμφώνησαν να αναστείλουν την απεργία για μία εβδομάδα, ώστε να δοθεί χρόνος για διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

