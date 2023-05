Κόλαση φωτιάς στον Καναδά: Περίπου 18.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η κατάσταση λόγω της πυρκαγιάς στην επαρχία της Νέας Σκωτίας είναι «εξαιρετικά σοβαρή»

Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε προάστια του Χάλιφαξ στον ανατολικό Καναδά, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μάικ Σάβατζ είπε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης που εκδόθηκε χθες Κυριακή αφορούσε περίπου 18.000 κατοίκους των περιοχών Χάμοντς Πλέινς, Άπερ Ταντάλον και Πόκγουοκ.

Canada: Folks evacuating Tantallon, Nova Scotia.



It’s being reported that this fire has the largest resource response in Province history. #canada #novascotia #wildfire pic.twitter.com/4fLBFgWNar — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 28, 2023

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η κατάσταση λόγω της πυρκαγιάς στην επαρχία της Νέας Σκωτίας είναι «εξαιρετικά σοβαρή» και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις τοπικές αρχές εφόσον τη ζητήσουν.

The wildfire situation in Nova Scotia is incredibly serious – and we stand ready to provide any federal support and assistance needed. We’re keeping everyone affected in our thoughts, and we’re thanking those who are working hard to keep people safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 29, 2023

Στην ευρύτερη περιοχή του Χάλιφαξ κηρύχθηκε από το βράδυ της Κυριακής κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία θα ισχύσει για επτά ημέρες. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες ακόμη και αφότου έπεσε το σκοτάδι, είπε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το Σαββατοκύριακο περίπου 400 σπίτια εκκενώθηκαν στη γειτονική επαρχία Νιου Μπράνσγουικ.

Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο έχουν τεθεί τα περισσότερα πύρινα μέτωπα στο δυτικό τμήμα του Καναδά. Στην επαρχία Αλμπέρτα, οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν από τις αρχές Μαΐου περισσότερα από 9,5 εκατομμύρια στρέμματα, υποχρεώνοντας σχεδόν 11.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

No storms

No lighting

They just started

Out of nowhere

Almost at the same time



See the thread~ ⬆️⬆️⬆️



Tantallon fire, Nova Scotia fire, Halifax fire pic.twitter.com/CEK8QkwGqf — TruthInBytes (@HipIsEdo) May 29, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.