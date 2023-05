Πλημμύρες στην Ιταλία: Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Εμίλια Ρομάνια, καταστροφές και στην Ραβένα

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια Στέφανο Μπονατσίνι δήλωσε σήμερα ότι οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημέρων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη νύχτα, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων, πλημμύρισε και η ευρύτερη περιοχή της Ραβένα. Πιο συγκεκριμένα, στις πόλεις Λούγκο και Τσέρβια η στάθμη του νερού ξεπέρασε το ένα μέτρο και η ηλεκτροδότηση, όπως και οι τηλεφωνικές συνδέσεις, έχουν διακοπεί.

Nine people have been killed and several are missing after heavy rains caused flooding in Italy's northern Emilia-Romagna region. Sofia Bettiza is in the area for #BBCBreakfast https://t.co/ZV1R1jeR6b pic.twitter.com/RbqQPhzxrd

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές απ' όλη την χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει τους εννέα νεκρούς, ενώ 13.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ιταλική Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει σχεδόν 800 άνδρες, με 250 οχήματα. Παράλληλα, στις πλημμυρισμένες περιοχές επιχειρούν μέλη της Πολιτικής Προστασίας, του ιταλικού στρατού, των καραμπινιέρων και της αστυνομίας, αλλά και της ακτοφυλακής, με χρήση ελικοπτέρων.

From severe drought to devastating flooding.



At least five people have died and many others are missing after heavy rain slammed Italy's northern Emilia Romagna region. The 2023 Imola GP has officially been cancelled by Formula 1. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/cQczzijzEV