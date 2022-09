Μελόνι για Σαλβίνι: Μην πιστεύετε τα ψέματα, η κυβέρνηση θα είναι υψηλού επιπέδου!

«Μην πιστεύετε τα ψέματα που κυκλοφορούν, η κυβέρνηση θα είναι υψηλού επιπέδου». Σε νέα ανάρτησή της, η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και πάλι στην προσπάθεια σχηματισμού της νέας κυβέρνησης, αφήνοντας κατά τα φαινόμενα αιχμές κατά του Ματέο Σαλβίνι, και ανεβάζοντας τους τόνους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τον Τύπο.

«Συνεχίζω να διαβάζω εξωπραγματικά σενάρια με αναφορά σε μελλοντικούς υπουργούς της κεντροδεξιάς. Έπειτα από αποτυχημένη διαχείριση του σημερινού υπουργού Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα και άλλων. Σας διαβεβαιώνω ότι εργαζόμαστε για να φτιάξουμε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία δεν θα σας απογοητεύσει. Μην πιστεύετε τα ψέματα που κυκλοφορούν», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter η Μελόνι.

Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà.

Non credete alle bugie che circolano.