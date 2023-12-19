Η ΕΕ παρατείνει την αναστολή των δασμών σε προϊόντα των ΗΠΑ

Η EE ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να παρατείνει έως τις 31 Μαρτίου 2025 την αναστολή των δασμών εξισορρόπησης στα προϊόντα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διαμάχης για το χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η απόφαση της ΕΕ για δασμούς επανεξισορρόπησης στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, είχε ληφθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Τραμπ, ως αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ.

Η παράταση αναστολής των δασμών εκ μέρους της ΕΕ, «είναι αποτέλεσμα συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής. Η ΕΕ παρατείνει την αναστολή των δασμών με αντάλλαγμα την παράταση της αναστολής των αμερικανικών δασμών για τον ευρωπαϊκό άνθρακα και αλουμίνιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ να εξοικονομούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δασμούς ετησίως, σύμφωνα με την Επιτροπή. Η δε παρατεταμένη αναστολή των δασμών δίνει στις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μια βεβαιότητα που διευκολύνει την ομαλή ροή του εμπορίου.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι αυτή η επέκταση της αναστολής των δασμών εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους της ΕΕ: «πρώτον, παρέχουμε στους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς μας τη σταθερότητα της αγοράς και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη για να συνεχίσουν ομαλά τις συναλλαγές. Δεύτερον, μας παρέχει τον απαραίτητο χώρο για να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη και μόνιμη κατάργηση των αμερικανικών δασμών 232 στις εξαγωγές της ΕΕ, καθώς και να εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το διατλαντικό εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου δεν στρεβλώνεται και ότι οι εξαγωγείς μας τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης».

Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για να διατηρήσει τα νόμιμα δικαιώματά της και να καταργήσει οριστικά τους δασμούς 232 των ΗΠΑ. Οι εργασίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζονται μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της απαλλαγής από τον άνθρακα των τομέων χάλυβα και αλουμινίου στο πλαίσιο των συζητήσεων για μια παγκόσμια συμφωνία για τον αειφόρο χάλυβα και το αλουμίνιο (GSA).

Υπενθυμίζεται ότι το 2018, οι ΗΠΑ εισήγαγαν δασμούς ύψους 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Σε απάντηση, η ΕΕ εισήγαγε δασμούς επανεξισορρόπησης στις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την ΕΕ αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2022, η ΕΕ ανέστειλε πλήρως αυτά τα μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για να δοθεί χρόνος να βρεθεί με τις ΗΠΑ μια πιο μακροπρόθεσμη λύση. Οι ΗΠΑ αντικατέστησαν τους δασμούς του τμήματος 232 των ΗΠΑ με ένα σύστημα ποσοστώσεων βάσει δασμών που βασίζεται σε ιστορικούς όγκους εμπορίου, με αποτέλεσμα ο χάλυβας και το αλουμίνιο της ΕΕ που υπερβαίνουν την ποσόστωση να εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμούς.

Το 2022, η ΕΕ εξήγαγε 3,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους («MMT») χάλυβα στις ΗΠΑ. 1,7 MMT των εξαγωγών της ΕΕ επωφελήθηκαν από την αδασμολόγητη μεταχείριση στο πλαίσιο των 232 TRQ των ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση, οι ΗΠΑ παραχώρησαν 1,5 MMT περαιτέρω εξαιρέσεις σε εξαγωγείς της ΕΕ.

Όσον αφορά το αλουμίνιο, το 2022 η ΕΕ εξήγαγε 289 χιλιάδες μετρικούς τόνους («TMT») αλουμινίου στις ΗΠΑ. Ωστόσο, μόνο 146 TMT εξαγωγών της ΕΕ επωφελήθηκαν από την αδασμολόγητη μεταχείριση βάσει των 232 δασμολογικών ποσοστώσεων των ΗΠΑ. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αμερικανική κυβέρνηση χορήγησε 70 TMT εξαιρέσεις σε εξαγωγείς της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

