ISW: Η Ρωσία χρησιμοποιεί «ανεκπαίδευτους νεοσύλλεκτους» για να ενισχύσει άλλοτε επίλεκτες μονάδες

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) ανέφερε σε νέα του έκθεση ότι οι ρωσικές αρχές στέλνουν στο ουκρανικό μέτωπο ανεκπαίδευτους στρατεύσιμους για να ενισχύσουν τα υπολείμματα διαφόρων μονάδων.



Σε αυτές περιλαμβάνονται μάλιστα άλλοτε επίλεκτες μονάδες, όπως το 1ο σύνταγμα αρμάτων μάχης της 1ης Στρατιάς Αρμάτων Μάχης.



«Η 1η Στρατιά Αρμάτων Μάχης θεωρούνταν η κορυφαία μηχανοποιημένη δύναμη της Ρωσίας πριν από τις 24 Φεβρουαρίου και το γεγονός ότι οι τάξεις της ενισχύονται με ανεπαρκώς πειθαρχημένους, ανεκπαίδευτους άνδρες συνάδει με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της ISW ότι ακόμη και οι πιο επίλεκτες μονάδες της Ρωσίας έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στην Ουκρανία και επομένως εξασθενούν όλο και περισσότερο» σχολιάζει η έκθεση.



Σύμφωνα μάλιστα με το ISW, «η προσθήκη νέων δυνάμεων σε αυτές τις μονάδες του ρωσικού στρατού είναι απίθανο να αυξήσει τη μαχητική τους ισχύ».



Eξάλλου, υπάρχουν καταγγελίες ότι εκτός από υποεκπαιδευμένοι, οι ρώσοι επίστρατοι δεν έχουν και επαρκή εξοπλισμό.

Σε βίντεο μια γυναίκα στρατιωτικός σε μονάδα - βάση συγκέντρωσης στην περιοχή Αλτάι της Ρωσίας υποδέχεται τους επιστρατευμένους νεαρούς και τους δίνει οδηγίες για το τι να περιμένουν στο μέτωπο της Ουκρανίας και το τι πρέπει να πάρουν μαζί τους.

Tην ίδια ώρα, το κύμα φυγής των Ρώσων συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι επιστρατεύονται ακόμα και φοιτητές ή μεσήλικοι.

