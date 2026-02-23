Η Μόσχα προτείνει στην Σερβία την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ρωσικής τεχνολογίας

Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει στη Σερβία έναν ρωσικής τεχνολογίας πυρηνικό σταθμό στο πλαίσιο διεθνούς κοινοπραξίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.
«Μπορούμε να κάνουμε στον σταθμό 99% έως 100% ρωσικό προϊόν, μπορούμε να τον υλοποιήσουμε υπό το σχήμα μίας διεθνούς κοινοπραξίας, με μέγιστη συμμετοχή προμηθευτών», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ στους δημοσιογράφους έπειτα από την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Η Σερβία δεν διαθέτει πυρηνικό σταθμό και υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση κατασκευής πυρηνικών σταθμών η οποία θεσπίστηκε το 1989 μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ.
Η Σερβία παράγει το 70% της ενέργειας σε ρυπογόνους σταθμούς καύσης άνθρακα και εξαρτάται από την Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.