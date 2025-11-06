Το Ισραήλ κήρυξε τα σύνορα με την Αίγυπτο «κλειστή στρατιωτική ζώνη» προκειμένου να σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος μοιράζονται σύνορα περίπου 200 χιλιομέτρων. Ο ισραηλινός στρατός πήρε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος της Ράφα στις αρχές Μαΐου του 2024 λέγοντας ότι «χρησιμοποιείται για τρομοκρατικούς σκοπούς» και για λαθρεμπόριο όπλων.

Αφότου ανέλαβε τον έλεγχο, κάθε πρόσβαση στο σημείο διέλευσης έχει ανασταλεί, περιλαμβανομένου του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών. Ξανάνοιξε μόνο για λίγο στη διάρκεια προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ότι απέτρεψε σε δύο περιπτώσεις απόπειρες λαθρεμπορίου όπλων με drones μέσω των συνόρων με την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων ημιαυτόματα πιστόλια.

«Έδωσα οδηγίες στον ισραηλινό στρατό να μετατρέψει τη ζώνη κοντά στα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο σε κλειστή στρατιωτική ζώνη και να τροποποιήσει τους κανόνες εμπλοκής προκειμένου να καταπολεμήσει την απειλή drones που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς, κηρύσσοντας «τον πόλεμο σε όσους συμμετέχουν στο λαθρεμπόριο» .

«Το λαθρεμπόριο όπλων μέσω drones αποτελεί μέρος του πολέμου στη Γάζα και αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους εχθρούς μας. Όλα τα δυνατά μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να τεθεί τέλος» [...] όποιος διασχίζει την απαγορευμένη ζώνη «θα θεωρείται στόχος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

