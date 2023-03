Η Ιρλανδία ανακοίνωσε δημοψήφισμα σχετικά με το αν… «η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι»  

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για την αλλαγή απαρχαιωμένου άρθρου του ιρλανδικού συντάγματος, με το οποίο ορίζεται ότι «η ζωή και τα καθήκοντα μιας γυναίκας βρίσκονται εντός του σπιτιού»(!)



Ο Βαράντκαρ έδωσε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, επισημαίνοντας ότι «μπορούμε να είμαστε η γενιά που θα το αλλάξει αυτό».

Today we mark the achievements of women on International Women’s Day, but we also respond to the call for more action.



Until we have full equality between men and women, parity, we are a republic unfinished. pic.twitter.com/VfT7XJP8EQ