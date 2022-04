Ο Μάικ Τάισον ήταν παλιά ένας πυγμάχος - «φονική μηχανή» που όλοι αντιμετώπιζαν με δέος, καθώς ακόμα και ο Μοχάμεντ Άλι είχε δηλώσει «ότι τον φοβάται».



Για πολλά χρόνια τώρα, όμως ο Τάισον έχει αποκηρύξει τη βία, ενώ θεωρεί τους τίτλους του άνευ σημασίας. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ήρεμο που απεχθάνεται τη βία. Μέχρι που συνάντησε το συγκεκριμένο θαυμαστή του, τον οποίο γρονθοκόπησε μέσα στο αεροπλάνο όπου επέβαιναν.



Πλάνα κινητού τηλεφώνου, που εξασφάλισε το σάιτ TMZ, δείχνουν τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών να χτυπά τον άνδρα που καθόταν στη πίσω θέση του αεροπλάνου που πετούσε από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμό τη Φλόριντα.



Ένας μάρτυρας λέει ότι ο άνδρας και ένας φίλος του χαιρέτησαν τον 55χρονο θρύλο της πυγμαχίας καθώς επιβιβάζονταν στο αεροπλάνο και μάλιστα φωτογραφήθηκαν μαζί του. Ωστόσο, ο Τάισον έχασε την υπομονή του, καθώς ο νεαρός άνδρας τον παρενοχλούσε διαρκώς σύμφωνα με μαρτυρίες.



Όταν ο άντρας συνέχισε να μιλάει, παρά τις εκκλήσεις του θρύλου το μποξ, ο Τάισον σηκώθηκε όρθιος, γύρισε, και κατάφερε πολλές γροθιές στο πρόσωπο και στο μέτωπο του άνδρα, ο οποίος είχε εμφανώς χτυπημένος στο μέτωπο…

