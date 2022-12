ΗΠΑ: Έτοιμες για παροχή βοήθειας προς την Κίνα για την αντιμετώπιση της Covid-19 Κόσμος 08:23, 15.12.2022 linkedin

Η China Meheco Group Co Ltd ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε μία συμφωνία με την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc για την εισαγωγή και τη διανομή του χαπιού Paxlovid κατά της COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα