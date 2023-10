ΗΠΑ: 55χρονος σκότωσε τη σύζυγό του επειδή αρνιόταν να εμφανιστεί σε ριάλιτι Κόσμος 07:38, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O λόγος ήταν η άρνηση της συζύγου του Τόουνς να εμφανιστεί στο ριάλιτι «Zombie House Renovations» οι συμμετέχοντες στο οποίο ανακαινίζουν κατοικίες