Ινδία: Γυναίκες πυρπόλησαν το σπίτι του κύριου υπόπτου σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης (Δείτε βίντεο)

Γυναίκες στο κρατίδιο Μανιπούρ, στη βορειοανατολική Ινδία, επιτέθηκαν στο σπίτι του κύριου υπόπτου σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που έχει προκαλέσει οργή στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο άνδρας φέρεται να έσυρε δύο γυναίκες μέλη φυλής στους δρόμους τον Μάιο και στη συνέχεια παρακίνησε έναν όχλο να τις βιάσει και να τις διαπομπεύσει γυμνές, όπως ανέφερε σήμερα η αστυνομία.

