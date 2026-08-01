Με α σαφήνεια καταγράφει θερμική κάμερα το ενεργό πύρινο μέτωπο στη Λιβαδόστρα Βοιωτίας, αποτυπώνοντας τις υψηλές θερμοκρασίες και τις εστίες που εξακολουθούν να καίνε στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:

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Οι εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται σε δύσβατο έδαφος, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Η συνεχής επιτήρηση μέσω θερμικών καμερών και drones επιτρέπει στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία της φωτιάς, να εντοπίζει άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις και να κατευθύνει αποτελεσματικότερα τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις στα πιο κρίσιμα σημεία του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

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