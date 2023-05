Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την παραίτηση της Μαρίγια Γκάμπριελ - Βεστάγκερ, Σχοινάς οι «διάδοχοι»

Την παραίτησή της από το Σώμα των Επιτρόπων υπέβαλε επισήμως η Μαρίγια Γκάμπριελ σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προσέθεσε ότι Μαργκρέτε Βεστάγκερ και Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιό της.



«Η Επίτροπος Μαρίγια Γκάμπριελ με ενημέρωσε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για να λάβει τη θεσμική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του Σώματος των Επιτρόπων. Έχω αποδεχτεί την παραίτησή της» ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Επίσης, ευχαρίστησε την Μαρίγια Γκάμπριελ για την υπηρεσία της ως Επίτροπος για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία.

I have accepted @GabrielMariya's resignation as she will pursue the goal of forming a new government in Bulgaria



I thank her for her excellent contribution to our team and wish her all the best



I’m confident that her European credentials will be put to good use for the country