Η ακτοφυλακή της Λιβύης πυροβόλησε εναντίον σκάφους ανθρωπιστικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε έρευνες για μετανάστες που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΜΚΟ SOS Mediterranee.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και φαίνεται να είναι από τα πιο βίαια που έχουν καταγραφεί μεταξύ ευρωπαϊκού διασωστικού πλοίου και της λιβυκής ακτοφυλακής, η οποία λαμβάνει εκπαίδευση, εξοπλισμό και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει το Associated Press.

Η SOS Mediterranee ανέφερε ότι η αντιπαράθεση σημειώθηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών της Λιβύης και έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες και φωτογραφίες του επεισοδίου. Δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημιές.

Today at 3pm, the #OceanViking has been deliberately and violently attacked in intl. waters by the Libyan Coast Guard, who fired hundreds of shots at our ship. The 87 survivors and crew on board were not wounded. We are currently working on a detailed reconstruction of events. pic.twitter.com/i8RkuYI1ep — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) August 24, 2025

Η οργάνωση ναυλώνει το νορβηγικής σημαίας Ocean Viking σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Εκπρόσωπος της λιβυκής ακτοφυλακής δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Η SOS Mediterranee υπογράμμισε ότι το περιπολικό σκάφος που χρησιμοποίησε η λιβυκή ακτοφυλακή ήταν δώρο της Ιταλίας προς τη Λιβύη το 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των συνόρων.

Πριν δεχθεί την επίθεση, το Ocean Viking είχε διασώσει 87 ανθρώπους από δύο βάρκες μεταναστών, ανάμεσά τους πολλούς προερχόμενους από το σπαρασσόμενο από τον πόλεμο Σουδάν.

Καθώς το Ocean Viking αναζητούσε μια τρίτη βάρκα μεταναστών που βρισκόταν σε κίνδυνο, προσεγγίστηκε σε διεθνή ύδατα από περιπολικό της λιβυκής ακτοφυλακής, δήλωσε στο Associated Press ο Άντζελο Σελίμ, συντονιστής έρευνας και διάσωσης που επέβαινε στο πλοίο. «Όταν έφτασαν πολύ κοντά, άρχισαν να πυροβολούν για 15 με 20 λεπτά», είπε.

«Στην αρχή δεν καταλάβαινα τον ήχο των πυροβολισμών, αλλά όταν έσπασαν τα πρώτα τζάμια πάνω από το κεφάλι μου, πέσαμε όλοι στο πάτωμα», περιέγραψε ο Σελίμ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι πυροβολισμοί φαίνονταν να προέρχονται από αυτόματα όπλα.

Ο ίδιος είπε ότι έδωσε εντολή στους μετανάστες και τα μέλη του πληρώματος που δεν ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία του πλοίου να κλειδωθούν στο δωμάτιο ασφαλείας, ενώ ο ίδιος και ο καπετάνιος παρέμειναν στη γέφυρα.

Τελικά, όπως είπε ο Άντζελο Σελίμ, οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, αλλά οι απειλές συνεχίστηκαν. Θυμήθηκε τη λιβυκή ακτοφυλακή να προειδοποιεί μέσω ασυρμάτου, στα αραβικά: «Αν δεν φύγετε από την περιοχή, θα έρθουμε να σας σκοτώσουμε όλους».

Σε βίντεο και φωτογραφίες του περιστατικού που έδωσε στη δημοσιότητα η SOS Mediterranee, δύο άνδρες διακρίνονται να σημαδεύουν με όπλα το πλοίο, ενώ ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί. Διακρίνονται επίσης σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένος εξοπλισμός.

«Το περιστατικό αυτό δεν ήταν μόνο εξοργιστικό και απαράδεκτο», ανέφερε η SOS Mediterranee σε ανακοίνωσή της. «Κάθε άλλο παρά μεμονωμένο είναι: η λιβυκή ακτοφυλακή έχει μακρά ιστορία επικίνδυνης συμπεριφοράς που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, παραβιάζει κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δείχνει απόλυτη περιφρόνηση προς το διεθνές ναυτικό δίκαιο».

Η SOS Mediterranee είπε ότι εξέπεμψε σήμα κινδύνου (mayday) μετά τα πυρά και ζήτησε προστασία από ιταλικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν κοντά, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Ο οργανισμός Frontex, η ευρωπαϊκή υπηρεσία φύλαξης συνόρων που συχνά εντοπίζει βάρκες σε κίνδυνο και κοινοποιεί τις συντεταγμένες στις αρμόδιες αρχές, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό» και κάλεσε «τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν άμεσα και σε βάθος τα γεγονότα».

Η Frontex πρόσθεσε ότι «παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη διάσωση ζωών στη θάλασσα και ενεργεί πάντα σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κανένας διασώστης δεν θα έπρεπε ποτέ να τίθεται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση έργου διάσωσης».

Το Ocean Viking κατευθυνόταν τη Δευτέρα προς την Ιταλία με τους 87 μετανάστες που είχε διασώσει πριν από την επίθεση. Η οργάνωση δεν είχε νεότερα για τους μετανάστες που αναζητούσε, όταν δέχθηκε τα πυρά.

Εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ενώ η ιταλική ακτοφυλακή δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

«Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων του χθεσινού απογεύματος και την παραπομπή των υπευθύνων αυτών των επιθέσεων που έθεσαν ζωές σε κίνδυνο στη δικαιοσύνη», δήλωσε η διευθύντρια επιχειρήσεων της SOS Mediterranee, Σοαζίκ Ντιπιουί.



