Δήμαρχος δολοφονείται στην Ονδούρα

Δήμαρχος πόλης της Ονδούρας, υποψήφιος για την επανεκλογή του, δολοφονήθηκε έξω από ξενοδοχείο, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Πέμπτη, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο το έγκλημα να είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Φρανσίσκο Μαρτίνες, ο δήμαρχος της Σαν Ισίδρο (δυτικά), κοντά στα σύνορα με το Ελ Σαλβαδόρ, αναγκάστηκε από δυο οπλοφόρους που φόραγαν μάσκες να βγει από μοτέλ στην πόλη Σιγουατεπέκε, 90 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, το βράδυ της Τετάρτης, κατόπιν εκτελέστηκε μπροστά σε αυτό, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η ίδια πηγή απέκλεισε κάθε «σχέση με πολιτική βία», αφού έκανε λόγο για απαγωγή του πολιτικού της τοπικής αυτοδιοίκησης πριν από την εκτέλεσή του.

Τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν «πιθανή ενέργεια προσωπικής αντεκδίκησης», εξήγησε.

Ο 45χρονος δήμαρχος διεκδικούσε την επανεκλογή του με τα χρώματα του Εθνικού Κόμματος (PN, δεξιά) στις γενικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, όταν θα αναδειχθούν επίσης ο νέος ή η νέα πρόεδρος και θα ανανεωθεί η σύνθεση του κοινοβουλίου.

Το 2015, ο Φρανσίσκο Μαρτίνες είχε συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του φίλου μιας από τις κόρες του, ωστόσο αθωώθηκε το 2016, κατά ΜΜΕ.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που πλήττονται περισσότερο από βίαια εγκλήματα, τα περισσότερα από τα οποία αποδίδονται στη δράση συμμοριών που επιδίδονται κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

