Η Ελλάδα χαιρετίζει την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΟΗΕ για το σχέδιο ψηφίσματος του ΣΑ για τη Γάζα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ με ανάρτηση της στο Χ τονίζει ότι "η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ως ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την ενίσχυση της μαζικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας".

"Το ψήφισμα αυτό ανοίγει τον δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, οδηγώντας σε βιώσιμη ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή", καταλήγει.

Greece welcomes today's joint statement on the draft UNSC resolution, as an important step towards consolidating the ceasefire and increasing the delivery of humanitarian aid at scale. This Resolution opens the path to Palestinian self determination and statehood, leading to… — Greece in the United Nations (@GRUN_NY) November 14, 2025

Η Κοινή Δήλωση για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία εκφράζουν την κοινή τους υποστήριξη προς το υπό εξέταση Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με τα μέλη του Συμβουλίου και εταίρους της περιοχής.

Το ιστορικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζεται από το ψήφισμα και χαιρετίζεται και επικυρώνεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Εκδίδουμε τη δήλωση αυτή ως τα Κράτη Μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία προσφέρει έναν δρόμο προς την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης.

Τονίζουμε ότι πρόκειται για μια ειλικρινή προσπάθεια, και ότι το Σχέδιο παρέχει έναν ρεαλιστικό δρόμο προς την ειρήνη και τη σταθερότητα — όχι μόνο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Αναμένουμε με προσδοκία την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος.

Πηγή: skai.gr

