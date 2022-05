Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο κόκκινο χαλί του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών όταν εμφανίστηκε μια γυμνή ακτιβίστρια που θέλησε να αποδοκιμάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών ασφαλείας για την απομάκρυνσή της.

Η γυναίκα έσκισε το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας το γυμνό στήθος της όπου είχε ζωγραφίσει την ουκρανική σημαία και τη φράση «Σταματήστε να μας βιάζετε», ενώ κόκκινα αποτυπώματα χεριών φαίνονταν στους γλουτούς της.

Η ακτιβίστρια φώναζε συνθήματα κατά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, καθώς οι φρουροί την απομάκρυναν αφού πρώτα την τύλιξαν με ένα τζάκετ.

Η διαμαρτυρία σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Three Thousand Years of Longing», εν αναμονή της άφιξης των πρωταγωνιστών Ίντρις Έλμπα και Τίλντα Σουίντον.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw