Ο Γουίτκοφ προανήγγειλε την ένταξη μιας νέας χώρας στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι την Πέμπτη το βράδυ θα ανακοινωθεί η ένταξη μιας νέας χώρας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Γουίτκοφ δήλωσε σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για την ανακοίνωση, αρνούμενος να αποκαλύψει ποια χώρα θα είναι αυτή.

Σημειώνεται ότι οι «Συνθήκες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις συμφωνίες να υπογράφονται επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προαναφερθείσες αραβικές χώρες συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν έκαναν προηγουμένως, και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις ώστε να «ανοίξει ένας δρόμος» για συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις ο τουρισμός, η ασφάλεια, η επιστήμη και τεχνολογία.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ ονομάστηκαν έτσι γιατί ο Αβραάμ θεωρείται κοινός προπάτορας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού, Ισλάμ). Το όνομα δηλώνει την ιδέα της συμβολικής ενότητας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

