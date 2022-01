Φόβος και παράνοια επικρατεί στο Αφγανιστάν λόγω της καταπίεσης των ισλαμιστών Ταλιμπάν… Οι Ταλιμπάν διέταξαν τους εμπόρους ρούχων στην Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν να αποκεφαλίσουν τις κούκλες της βιτρίνας στα καταστήματά τους, τις οποίες θεωρούν ότι παραβιάζουν την δική τους ερμηνεία των κανόνων του ισλάμ που απαγορεύει την αναπαράσταση του ανθρώπου.

Η διαταγή ακολουθεί μία σειρά μέτρων που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικής τους ακραίας εκδοχής του Ισλάμ, μέτρων που περιορίζουν τις ελευθερίες, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών.



«Ζητήσαμε από τους εμπόρους να κόψουν τα κεφάλια των κουκλών, διότι αντιβαίνουν στον νόμο της σαρία», επιβεβαίωσε ο Αζίζ Ραχμάν, επικεφαλής της υπηρεσίας Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Ανηθικότητας στην Χεράτ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με 600.000 κατοίκους.

«Αν αρκεσθούν να καλύψουν το κεφάλι ή να καλύψουν (ολόκληρη) την κούκλα, ο άγγελος του Αλλάχ δεν θα μπει στο μαγαζί τους και στο σπίτι τους για να τους ευλογήσει», είπε προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες υποσχέθηκαν να υπακούσουν.

Βίντεο που δείχνει άνδρες να αποκεφαλίζουν με πριόνι πλαστικές κούκλες κυκλοφορεί από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την πρώτη περίοδο της εξουσίας τους στο Αφγανιστάν στην δεκαετία του 1990, οι Ταλιμπάν σόκαραν τον κόσμο με την καταστροφή των δύο γιγάντιων αγαλμάτων του Βούδα στο Μπαμιάν.

Αν και δηλώνουν την πρόθεση να εμφανισθούν «μετριοπαθέστεροι» μετά την επιστροφή τους, ώστε να αποσπάσουν την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας και την επανάληψη της χορήγησης της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει σειρά περιορισμών, κυρίως στις γυναίκες και τα κορίτσια. Εχουν ανακοινώσει ότι οι γυναίκες που θέλουν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποιο άνδρα της στενής τους οικογένειας και έχουν καλέσει τους οδηγούς ταξί να μην δέχονται στα αυτοκίνητά τους γυναίκες που δεν φορούν ισλαμική μαντήλα.

Οι Ταλιμπάν προχωρούν επίσης σε ελέγχους και κατάσχεση αλκοολούχων ποτών και έχουν απαγορεύσει την μουσική.

