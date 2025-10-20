Σαμ Ρίβερς: Πέθανε ο μπασίστας των Limp Bizkit

Ο Σαμ Ρίβερς, ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού nu metal συγκροτήματος Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, ανακοίνωσε το συγκρότημα. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το συγκρότημα περιέγραψε τον Ρίβερς ως «καθαρή μαγεία». «Σήμερα χάσαμε τον αδερφό μας. Το μέλος του συγκροτήματος. Το καρδιοχτύπι μας» αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Ο Σαμ Ρίβερς δεν ήταν απλώς ο μπασίστας μας - ήταν καθαρή μαγεία. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία στο χάος, η ψυχή στον ήχο. Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια» σημειώνεται.

Τα μέλη του συγκροτήματος αναφέρουν ότι θα κρατούν μαζί τους τη μνήμη του Ρίβερς και ότι η μουσική του «δεν τελειώνει ποτέ». Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε.

Το τρεις φορές υποψήφιο για Grammy συγκρότημα σχηματίστηκε στο Τζάκσονβιλ το 1994, όταν ο Ρίβερς και ο παιδικός του φίλος, ντράμερ Τζον Ότο, γνώρισαν τον τραγουδιστή Φρεντ Ντερστ, ο οποίος εργαζόταν στην αλυσίδα fast food Chick-fil-A με τον Ρίβερς. Η μπάντα Limp Bizkit σχηματίστηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1996, με τον κιθαρίστα Γουές Μπόρλαντ και τον Λίορ Ντάιμαντ, γνωστό επαγγελματικά ως DJ Lethal.

Γνώρισαν σημαντική επιτυχία με τα άλμπουμ τους Significant Other (1999) και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), τα οποία έφτασαν στην κορυφή των charts στις ΗΠΑ. Το συγκρότημα έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην προώθηση της heavy μουσικής στο κυρίαρχο ρεύμα. Ο DJ Lethal σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε ότι ο Ρίβερς βοήθησε να σωθούν ζωές μέσω της μουσικής του, του φιλανθρωπικού του έργου και της φιλίας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.