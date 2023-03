Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη που δικαιολογούσε τις ενέργειες του ρωσικού στρατού

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να απελάσει έναν Ρώσο διπλωμάτη που εργάζεται στην πρεσβεία της Μόσχας στο Ταλίν.

Ο διπλωμάτης "διέδιδε προπαγάνδα που δικαιολογεί τη στρατιωτική δράση της Ρωσίας και προκαλεί διαιρέσεις στην εσθονική κοινωνία", ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

#Estonia🇪🇪 decided to expel a diplomatic member of the Russian Embassy who has violated the Vienna Convention on Diplomatic Relations by directly and actively undermining Estonia’s security and spread propaganda.