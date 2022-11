Ερντογάν: Η συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά θα παραταθεί για 120 ημέρες

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι η συμφωνία για τα σιτηρά που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο θα παραταθεί για 120 ημέρες. «Μετά την απόφαση που ελήφθη από τον ΟΗΕ, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, η συμφωνία για τον διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας θα παραταθεί από τις 19 Νοεμβρίου 2022 για 120 ημέρες», έγραψε ο Τούρκος ηγέτης στο Twitter.



Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Αρχηγό του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις προσπάθειές τους να επεκτείνουν την πρωτοβουλία. «Τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία», είπε.

In accordance with the resolution reached by Türkiye, the UN, the Russian Federation, and Ukraine, the Black Sea Grain Initiative was extended for an additional 120 days beginning November 19, 2022, as a result of the quadrilateral discussions hosted by Türkiye.