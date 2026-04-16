Εργασία και ζωή στη σκιά της έντασης στην Μέση Ανατολή: Ελληνοκύπρια αποκαλύπτει τι συμβαίνει στο Ντουμπάι

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τι συμβαίνει όταν η λάμψη των ουρανοξυστών και οι έντονοι ρυθμοί της επιχειρηματικής ζωής συναντούν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής; Η Ελληνοκύπρια Μαρία Κωνσταντίνου, Sales & Marketing Manager και ιδιοκτήτρια εταιρείας concierge, ζει και εργάζεται στην καρδιά του Ντουμπάι, βιώνοντας από πρώτο χέρι τις προκλήσεις μιας περιοχής που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παρά την αρχική ανησυχία και τα μηνύματα για καταρρίψεις drones που «πάγωσαν» την καθημερινότητα κατά την πρώτη εβδομάδα της έντασης, η ίδια περιγράφει πώς η πόλη διατήρησε την ψυχραιμία της, προσφέροντας ένα ακλόνητο αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της. Σε μια ειλικρινή συζήτηση, μας μεταφέρει το κλίμα από μια αγορά εργασίας που αρνείται να «παγώσει» και αναλύει τους λόγους που την κρατούν σε έναν τόπο όπου οι ευκαιρίες και η ποιότητα ζωής παραμένουν, παρά τις δυσκολίες, σε πρώτο πλάνο.

Πώς είναι να εργάζεσαι σε μια από τις πιο λαμπερές πόλεις του κόσμου, όταν λίγα χιλιόμετρα μακριά υπάρχει ένταση;

Εργάζομαι ως Sales & Marketing Manager και παράλληλα έχω και τη δική μου εταιρεία στον χώρο του concierge και αναλαμβανω bacheloret , οπότε ζω το Ντουμπάι πολύ έντονα. Η αλήθεια είναι ότι το αγαπώ και το νιώθω σαν δεύτερη πατρίδα μου. Παρόλο που υπάρχει ένταση στην ευρύτερη περιοχή, εδώ η καθημερινότητα παραμένει σταθερή και οργανωμένη.

Πώς βιώσατε τις πρώτες μέρες της έντασης;

Η πρώτη εβδομάδα ήταν ειλικρινά τρομακτική. Υπήρχε αβεβαιότητα και φόβος. Δεν φανταζόμουν ποτέ στην ζωή μου ότι θα βλέπω drones και θα έχω μηνύματα για καταρρίψεις drones. Αλλά αυτό πέρασε γρήγορα και η κατάσταση σταθεροποιήθηκε. Τώρα υπάρχει ηρεμία και εμπιστοσύνη και νιώθουμε πώς το κράτος μας παρέχει ασφάλεια.

Έχετε λάβει οδηγίες από τις εταιρείες σας ή τις τοπικές αρχές για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης; Υπάρχει κάποιο “Plan B”;

Ναι, φυσικά. Οι εταιρείες και οι αρχές είναι πάντα προετοιμασμένες. Υπάρχουν πρωτόκολλά χωρίς να δημιουργείται πανικός. Το να ξέρεις ότι υπάρχει “Plan B” σου δίνει μεγάλη σιγουριά.

Παρατηρείτε αλλαγές στην αγορά; Υπάρχει «πάγωμα» επενδύσεων ή ακυρώσεις projects;

Όχι κάτι ουσιαστικό. Το Ντουμπάι έχει μάθει να λειτουργεί μέσα σε κρίσεις. Τα projects συνεχίζονται και η αγορά παραμένει δυνατή. Ίσως υπάρχει λίγη περισσότερη προσοχή από επενδυτές, αλλά όχι φόβος ή στασιμότητα.

Τι εικόνα φτάνει στην Ελλάδα και τι βιώνετε εσείς πραγματικά;

Η εικόνα που φτάνει στην Ελλάδα ίσως είναι κάποιες φορές πιο δραματική απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ πιο ήρεμη και ελεγχόμενη.

Τι σας ρωτούν περισσότερο οι δικοί σας άνθρωποι και πώς τους καθησυχάζετε;

Με ρωτάνε συνέχεια αν είμαι ασφαλής και αν πρέπει να φύγω. Τους λέω πάντα ότι είμαι καλά και ότι νιώθω ασφάλεια. Αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, θα υπήρχε άμεση και οργανωμένη αντίδραση από το κράτος.

Σκεφτήκατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα;

Όχι, δεν το σκέφτηκα σοβαρά. Εμπιστεύομαι τη χώρα και το πώς διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις.

Είναι ο πόλεμος το πρώτο θέμα στις συζητήσεις;

Όχι. Υπάρχει σαν θέμα, αλλά δεν κυριαρχεί. Ο κόσμος συνεχίζει να δουλεύει, να βγαίνει και να ζει κανονικά.

Βλέπετε αλλαγές στην καθημερινότητα;

Όχι ιδιαίτερες. Δεν υπάρχουν ελλείψεις, τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά και η ζωή συνεχίζεται. Ίσως υπάρχει λίγο περισσότερη ασφάλεια σε πολλά σημεία, αλλά αυτό είναι ήδη κάτι που χαρακτηρίζει το Ντουμπάι.

Τι σας κρατάει εκεί ακόμα;

Είναι όλα μαζί, η καριέρα μου, οι οικονομικές ευκαιρίες και η ποιότητα ζωής. Νιώθω ότι εδώ μπορώ να εξελιχθώ πραγματικά. Και όσο κι αν αγαπάμε την Ελλάδα, οι ευκαιρίες ίσως δεν είναι ίδιες αυτή τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.