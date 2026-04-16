Δυο παιδιά νεκρά στη Ρωσία σε επιδρομή drone της Ουκρανίας

Επίθεση με drone εναντίον κατοικιών στην περιφέρεια Κρασναντάρ στοίχισε τη ζωή σε δυο ανηλίκους 5 και 14 ετών - Τραυματίστηκαν επίσης δυο ενήλικοι

Δυο παιδιά 5 και 14 ετών σκοτώθηκαν σε επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Τρομοκρατική επίθεση με drone εναντίον κατοικιών στην Τουάψε στοίχισε τη ζωή σε δυο ανηλίκους ηλικίας 5 και 14 ετών», ανέφερε ο κ. Καντράτιεφ μέσω Telegram, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες και προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης δυο ενήλικοι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Επίθεση Drone παιδιά
