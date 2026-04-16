Ο Aναπ. ΓΓ ΟΗΕ και επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας, Toμ Φλέτσερ, ανακοίνωσε ότι διέθεσε 12 εκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στο Iράν.

«Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Υποδομές έχουν καταστραφεί. Βασικές υπηρεσίες έχουν διαταραχθεί», ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή του στην X.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τους εταίρους μας να παράσχουν σωτήρια βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

