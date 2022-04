Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς και για επιπλέον αμυντική και οικονομική υποστήριξη προς τη χώρα του.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το γραφείο του Ζελένσκι ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως ο πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με Ουκρανούς αξιωματούχους κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι προτάσεις του Κιέβου σχετικά με ένα έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.