Microsoft: «Έπεσαν» το Teams και το Outlook - Πρόβλημα για χιλιάδες χρήστες

Η Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διερευνά ένα ζήτημα δικτύωσης που επηρέασε πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της πλατφόρμας «Teams» και του «Outlook», με χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως να κάνουν αναφορά για «αναστολή λειτουργείας».



Η Microsoft δεν αποκάλυψε τον αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν από τη διακοπή, αλλά δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών συνδέσεων, Downdetector, έδειξαν περισσότερα από 3.900 περιστατικά στην Ινδία και πάνω από 900 στην Ιαπωνία. Οι αναφορές διακοπών συνεχίστηκαν επίσης στην Αυστραλία, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι περισσότεροι χρήστες δεν μπόρεσαν να ανταλλάξουν μηνύματα, να συμμετάσχουν σε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε δυνατότητες της εφαρμογής Teams. Πολλοί χρήστες μπήκαν στο Twitter ώστε να ενημερώσουν για τη διακοπή της υπηρεσίας, με το #MicrosoftTeams να τρεντάρει στη δημοφιλή πλατφόρμα.



Το Microsoft Teams, που χρησιμοποιείται από περισσότερα από 280 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών λειτουργιών για επιχειρήσεις και σχολεία, τα οποία χρησιμοποιούν την υπηρεσία για να πραγματοποιούν κλήσεις, να προγραμματίζουν συσκέψεις και να οργανώνουν τη ροή εργασιών τους.



