Στην κορυφαία έκθεση αρχιτεκτονικής διεθνώς, θα «βρίσκονται» τα Ενετικά Νεώρια του Δήμου Χανίων εκπροσωπώντας, μαζί με τα Νεώρια του Ηρακλείου, την επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στη 19η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2025.

Στα εγκαίνια της 19ης Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, το «παρών» έδωσαν η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμης Μπακογιάννης, ενώ τον Δήμο Χανίων εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, καθώς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, Μανώλης Κοτσιφάκης.

Τα Ενετικά Νεώρια Χανίων, σύμβολο της ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, παρουσιάστηκαν στο επίσημο περίπτερο της Ελλάδος της Biennale, με την υποβολή της πρότασης «Intelligens Historica» της επιστημονικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπό τον αρχιτέκτονα Νίκο Σκουτέλη.

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, εντυπωσιακών ξύλινων αναπαραστάσεων κλίμακας 1:15, καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων και πολυμεσικών παρουσιάσεων, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία των Νεωρίων, τον ρόλο τους και τη συμβολή τους στη ναυπηγική τέχνη, καθώς και τη μελλοντική αξιοποίησή τους ως πολιτιστικοί χώροι.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης δήλωσε πως η συμμετοχή των Ενετικών Νεωρίων των Χανίων και του Ηρακλείου στην 19η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας «αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον Δήμο Χανίων και την Κρήτη συνολικά. Πρόκειται για μια μεγαλειώδη διάκριση που προβάλλει τον μοναδικό πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο της πόλης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας την πολιτιστική της ταυτότητα και τη διεθνή της φήμη.

Η πρόταση με τίτλο "Intelligens Historica", υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νίκου Σκουτέλη και της εξαιρετικής ομάδας του από το Πολυτεχνείο Κρήτης, επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλές άλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Τα Χανιά και η Κρήτη μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα σε παγκόσμια αρχιτεκτονικά σύμβολα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική σκηνή».

Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το έργο για την «Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Απόδοση Χρήσεων στο Συγκρότημα των επτά Ενετικν Νεωρίων στην Παλιά Πόλη Χανίων» εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 20.711.095 ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση των 7 Νεωρίων, με στόχο τη μετατροπή τους σε έναν ανοιχτό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσβάσιμο για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

