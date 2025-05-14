Αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη Λίνου Κόκοτου, ενός από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του λεγόμενου Νέου Κύματος, όπως «Κόρη του γιαλού», «Γειτονάκι μου», «Κορίτσι με τα παντελόνια», «Το Δελφινοκόριτσο», θα ακουστούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο του διεθνούς Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη - Reflection of disability in art» (iRoDi).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα τραγούδια είναι σε ενορχήστρωση του Γιάννη Δημητρίου και σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λένας Καραγιαννίδου. Στο τραγούδι είναι η Ηλέκτρα Καράλη και ο Πέτρος Μπούσαλης, ενώ θα συμμετέχουν το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Περαίας, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down και η ΣΥΔ Νεάπολης - Συκεών.

Το μουσικό αφιέρωμα στον Λίνο Κόκοτο, θα έχει ζωντανή απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα, από τις διερμηνείς Γλυκερία Γκάτζιου και Δήμητρα Νάτσιου, καθώς και από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Βαρηκόων Πανοράματος, με την καθοδήγηση του Γρηγόρη Πετρόπουλου και της Μαρίας Χριστοφορίδου.

Του μουσικού αφιερώματος θα προηγηθεί η απονομή των βραβείων του συμπεριληπτικού διαγωνισμού φωτογραφίας, με θέμα «Αναζητώντας το νόημα: συμβολισμοί μέσα από τον φακό», που υποστηρίζεται από τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Η έκθεση φωτογραφίας μάλιστα, θα φιλοξενείται στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις 24 Μαΐου 2025 έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση θα κλείσει με το «Νon Alcoholic Inclusive Party» από τη Συμπεριληπτική ομάδα «Πρωταγωνιστές».

Το Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό του Πανεπιστημίου και της Μονάδας Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης, του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ).

Κεντρική φωτογραφία: rodi.uom.gr

Πηγή: skai.gr

